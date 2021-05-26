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    Hatay'da jandarma taşıyan minibüs alt geçide düştü

    Jandarma ekiplerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 26.05.2021 - 17:33
    • Güncelleme : 26.05.2021 - 17:53
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    Hatay'da jandarma taşıyan minibüs alt geçide düştü

    Antakya-İskenderun karayolunda jandarma ekiplerini taşıyan minibüs, kavşaktaki virajda kontrolden çıkarak demir korkulukları kırıp, alt geçide düştü.

    İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    3 JANDARMA YARALANDI

    Yol, güvenlik amacıyla bir süre trafiğe kapatılırken, yaralanan 3 jandarma ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Minibüsün çekiciyle kaldırılmasının ardından yol, tekrar ulaşıma açıldı.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Hatay da jandarma taşıyan minibüs alt geçide düştü #1

    Hatay da jandarma taşıyan minibüs alt geçide düştü #2

    Hatay da jandarma taşıyan minibüs alt geçide düştü #3

    Hatay da jandarma taşıyan minibüs alt geçide düştü #4

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