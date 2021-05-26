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- Hatay'da jandarma taşıyan minibüs alt geçide düştü
Hatay'da jandarma taşıyan minibüs alt geçide düştü
Jandarma ekiplerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
- DHA
- 26.05.2021 - 17:33
- Güncelleme : 26.05.2021 - 17:53
Antakya-İskenderun karayolunda jandarma ekiplerini taşıyan minibüs, kavşaktaki virajda kontrolden çıkarak demir korkulukları kırıp, alt geçide düştü.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
3 JANDARMA YARALANDI
Yol, güvenlik amacıyla bir süre trafiğe kapatılırken, yaralanan 3 jandarma ambulanslarla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Minibüsün çekiciyle kaldırılmasının ardından yol, tekrar ulaşıma açıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.