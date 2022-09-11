Hatay'da kaçak avcılar, av koruma memurunu öldürdü 

Kaçak avcıların Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü'nde görevli av koruma memurlarına tüfekle açtığı ateşte Mehmet Ali Koşar hayatını kaybetti.

Hatay'ın Defne ilçesinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü'nde görevli 43 yaşındaki Mehmet Ali Koşar ve mesai arkadaşı M.A. Ballıöz Mahallesi'ndeki ormanda devriyeye çıktı.

DHA'nın haberine göre iki memura görevleri sırasında kimliği belirsiz kaçak avcılar tarafından tüfekle ateş açıldı.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Koşar göğsünden vurulurken, M.A. da sol bacağından yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Koşar'ı hayatını kaybettiğini belirledi.

M.A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.