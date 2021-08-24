Hatay’da, kaçak cinsel içerikli ürünler ele geçirildi

Kaçakçılık operasyonu kapsamında iş yerlerinde ve şüpheli bir araçta arama yapıldı. Aramalarda, çok sayıda cinsel içerikli ürünün yanı sıra kaçak tütün, silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Hatay’da, kaçakçılar ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 3 şüpheli iş yeri adresine operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 186 bin 200 adet makaron, 243 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

ARAÇTAN, CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜNLER ÇIKTI

Ekipler, şüpheli görülen bir araçta yapılan aramada ise 272 adet cinsel içerikli kapsül, 236 adet cinsel içerikli şeker, 162 adet cinsel içerikli çikolata, 12 adet cinsel içerikli kahve, 252 adet cinsel içerikli içecek ele geçirdi.

SİLAH VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca Dumlupınar Mahallesi'nde bir iş yerine de baskın yapıldı. Baskında E.C. isimli şahıstan 1 adet toplu tabanca, 6 adet fişek ve Ö.D ve H.D isimli şahıslardan da 5 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde ele geçirildi.