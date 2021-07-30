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    Hatay'da kaçak kazıya suçüstü: 7 gözaltı

    İzinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, 7 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.
    • İHA
    • 30.07.2021 - 13:18
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    Hatay'da kaçak kazıya suçüstü: 7 gözaltı

    Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde jandarma dedektifleri ile birlikte yapılan faaliyet sonucunda A.Ş. A.A., Ş.A., N.K., M.A., A.T. ve T.Ş. isimli şüphelilerin kazı yaptıkları görüldü.

    KAZI MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

    Şüpheliler, kepçe ile kazı yaptıkları esnada 5 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen fincan, 1 adet ortası oyuk taş, 1 adet bıçak, 2 adet el telsizi, 1 adet kurusıkı tabanca, 28 adet kurusıkı fişek, 109 adet 9 mm fişek ve 2 adet tabanca şarjörü ile birlikte yakalandı.

    7 GÖZALTI

    Ele geçirilen tarihi eser niteliğindeki malzemeler Hatay Müze Müdürlüğü yetkililerine teslim edilirken 7 şüpheli gözaltına alındı.

    Hatay da kaçak kazıya suçüstü: 7 gözaltı #1

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