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Hatay'da kadın cesedi bulundu
Kent merkezinde sabah yürüyüşü yapan vatandaşlar, 25 yaşında genç bir kadının cesedini buldu. Kadının kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.
- 07.06.2022 - 09:42
- Güncelleme : 07.06.2022 - 10:16
Hatay’ın Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yolda yürüyen vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir kadın görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kimliği tespit edildi
Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Genç kadının 25 yaşındaki Aylin Arslan olduğu öğrenildi.
Ölüm sebebi belirlenecek
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından genç kadının cansız bedeni, ölüm sebebinin belirlenmesi için Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
İHA'nın haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hatay'da kadın cesedi bulundu VİDEO