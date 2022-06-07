Petrol
119.87
0.30%
Euro
17.9293
1.06%
Dolar
16.7244
0.91%
Altın
991.19
1.06%
Borsa
2646
-0.07%
Bitcoin
497.804
-4.00%
BTXN Coin
11.13
-5.75%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çok bulutlu 22 C

    Hatay'da kadın cesedi bulundu

    Kent merkezinde sabah yürüyüşü yapan vatandaşlar, 25 yaşında genç bir kadının cesedini buldu. Kadının kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.
    • 07.06.2022 - 09:42
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 10:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hatay'da kadın cesedi bulundu

    Hatay’ın Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi'nde yolda yürüyen vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan bir kadın görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Kimliği tespit edildi

    Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

    Genç kadının 25 yaşındaki Aylin Arslan olduğu öğrenildi.

    Ölüm sebebi belirlenecek

    Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından genç kadının cansız bedeni, ölüm sebebinin belirlenmesi için Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Hatay'da kadın cesedi bulundu VİDEO

    Hatay da kadın cesedi bulundu #1


    İlginizi Çekebilir

    İzmir'de bir kişinin öldüğü kazada kamyon şoförü tutuklandı
    İç Haber

    İzmir'de bir kişinin öldüğü kazada kamyon şoförü tutuklandı

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Seren Serengil'den dekolte şov
    Magazin

    Seren Serengil'den dekolte şov

    Görüş Bildir