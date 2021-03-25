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Hatay'da kaldırımda yürürken yere yığıldı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kaldırımda yürürken aniden rahatsızlanan Mehmet Budak, hayatını kaybetti.
- DHA
- 25.03.2021 - 17:39
- Güncelleme : 25.03.2021 - 17:49
Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Sultan Selim Caddesi'nde ellerinde poşetlerle kaldırımda yürüyen 68 yaşındaki Mehmet Budak, rahatsızlandı.
Yere yığılan Budak'ı görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Hatay'da kaldırımda yürürken yere yığıldı VİDEO
VEFAT ETTİ
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Budak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Budak'ın cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere İskenderun Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Öte yandan, yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Mehmet Budak'ın yerde yatarken yanından geçen sırt çantalı bir öğrencinin paniğe kapılarak hızlı adımlarla uzaklaştığı görüldü.