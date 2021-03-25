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    Hatay'da kaldırımda yürürken yere yığıldı

    Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kaldırımda yürürken aniden rahatsızlanan Mehmet Budak, hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 25.03.2021 - 17:39
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 17:49
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    Hatay'da kaldırımda yürürken yere yığıldı

    Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Sultan Selim Caddesi'nde ellerinde poşetlerle kaldırımda yürüyen 68 yaşındaki Mehmet Budak, rahatsızlandı.

    Yere yığılan Budak'ı görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

    Hatay'da kaldırımda yürürken yere yığıldı VİDEO

    VEFAT ETTİ

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Budak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Budak'ın cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere İskenderun Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

    Mehmet Budak

    Öte yandan, yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Mehmet Budak'ın yerde yatarken yanından geçen sırt çantalı bir öğrencinin paniğe kapılarak hızlı adımlarla uzaklaştığı görüldü.

    Mehmet Budak

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