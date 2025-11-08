Abone ol: Google News

Hatay'da kaldırımda yürüyen çocuk, otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi

İskenderun ilçesinde yaşanan kazada kaldırımda yürüyen çocuk, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanıp hastaneye kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Yayınlama Tarihi: 08.11.2025 20:37
Hatay'ın İskenderun ilçesinde feci kaza...

Kaza, akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi’ndeki konteyner kent önünde yaşandı.

KALDIRIMDA YÜRÜYEN ÇOCUĞA ÇARPTI

Mete Aslan Bulvarı yönüne ilerleyen K.Ç. yönetimindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen ismi öğrenilemeyen bir çocuğuna çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ağır yaralanan çocuk, ambulans ile kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

