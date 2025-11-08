Hatay'da kaldırımda yürüyen çocuk, otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi İskenderun ilçesinde yaşanan kazada kaldırımda yürüyen çocuk, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanıp hastaneye kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.