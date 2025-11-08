Hatay'da kaldırımda yürüyen çocuk, otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi

- Hatay İskenderun'da kaldırımda yürüyen bir çocuk, kontrolden çıkan otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
- Hastaneye kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Polis, kazayı gerçekleştiren sürücüyü gözaltına aldı ve soruşturma devam ediyor.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde feci kaza...
Kaza, akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi’ndeki konteyner kent önünde yaşandı.
KALDIRIMDA YÜRÜYEN ÇOCUĞA ÇARPTI
Mete Aslan Bulvarı yönüne ilerleyen K.Ç. yönetimindeki otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen ismi öğrenilemeyen bir çocuğuna çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Kazada ağır yaralanan çocuk, ambulans ile kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.