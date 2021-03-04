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    Hatay’da kamelyada altın dolu çanta bulundu

    Devriyeye çıkan jandarma ekipleri, bir kamelyanın içerisinde unutulmuş altın dolu çanta buldu. Sahibi bulunan çanta, yapılan işlemlerin ardından teslim edildi.
    • İHA
    • 04.03.2021 - 12:46
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    Hatay’da kamelyada altın dolu çanta bulundu

    Hatay’ın Antakya ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kolluk devriyesinde içi altın dolu bir çanta bulundu.

    10 ADET BİLEZİK ÇIKTI

    Karlısu Mahallesi'nde bulunan Karlısu Göleti’ndeki kamelya içerisinde bulunan siyah kadın çantasının içinden 10 adet bilezik, 7 adet yarım altın, 29 adet çeyrek altın, 500 lira çıktı.

    ÇALIŞMA BAŞLATILDI

    Çanta sahibini bulmak için ekipler tarafından çalışmalar başlatıldı.

    FATURALARDAN BULUNDU

    Çanta içinden çıkan faturalardan, çanta ve ziynet eşyalarının sahibine ulaşıldı.

    TESLİM EDİLDİ

    Yeni evli çift tarafından unutulduğu tespit edildi.

    İşlemlerin tamamlanmasının ardından ziynet eşyaları sahiplerine teslim edildi.

    Hatay’da kamelyada altın dolu çanta bulundu #1

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