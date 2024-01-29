Hatay'da kamyonet, tır ve işçi servisiyle çarpıştı: 1 ölü 5 yaralı Arsuz ilçesinde kamyonetin önce tır, ardından işçi servisiyle çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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AA & Ensonhaber

Hatay'ın Arsuz ilçesinde B.G. (34) idaresindeki 31 GE 256 plakalı kamyonet, Çetillik Mahallesi Arsuz-İskenderun kara yolunda geri manevra yaparak yola çıkan T.K. yönetimindeki 31 AIA 669 plakalı tıra çarpıp karşı yöne geçtikten sonra S.B. idaresindeki 31 C 9012 plakalı işçi servisine çarptı.

Servisteki işçilerden biri öldü, 5 kişi yaralandı

Kazada işçi servisi ve kamyonet devrildi, işçi servisindeki Aynur Deniz hayatını kaybetti. Serviste bulunan ve akraba olan S.A, S.D, N.D, S.D. ve D.A. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Arsuz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden Deniz'in cesedi İskenderun Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan, olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Güvenlik kamerasında, İskenderun istikametine giden kamyonetin kara yoluna geri manevra yaparak çıkan tırla çarpışıp karşı yöne geçtiği ve gelen işçi servisiyle çarpıştığı görülüyor.