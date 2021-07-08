Euro
10.2669
0.16%
Dolar
8.6873
0.02%
Altın
502.01
-0.35%
Borsa
1.391
0%
Bitcoin
291.253
-2.83%
EXEN Coin
26.63
-1.69%
24ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 24 C

    Hatay'da kaybolan hurdacının cesedi bulundu

    3 gün önce evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Engin Seyyar'ın boş arazide cansız bedeninin bulunmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • DHA
    • 08.07.2021 - 08:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hatay'da kaybolan hurdacının cesedi bulundu

    Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Girne Mahallesi’nde oturan 1 çocuk babası Engin Seyyar, 5 Temmuz sabah saatlerinde motosikletiyle hurda toplamak için evden çıktı.

    Seyyar’dan haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. AFAD, jandarma ve polis ekipleri, Seyyar’ın en son görüldüğü bölgede arama yaptı.

    BOŞ ARAZİDE CESET BULUNDU

    Arama çalışmalarının ardından ekipler, Seyyar’ın cesedini gece saatlerinde boş bir arazide buldu.

    Hatay da kaybolan hurdacının cesedi bulundu #1

    MORGA KALDIRILDI

    Elektrik direğine çıktığı ve akıma kapılarak hayatını kaybettiği değerlendirilen Seyyar’ın cesedi, kesin ölüm sebebin belirlenebilmesi için Hassa Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Hatay da kaybolan hurdacının cesedi bulundu #2

    Hatay da kaybolan hurdacının cesedi bulundu #3



    Hatay da kaybolan hurdacının cesedi bulundu #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir