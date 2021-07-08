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Hatay'da kaybolan hurdacının cesedi bulundu
3 gün önce evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Engin Seyyar'ın boş arazide cansız bedeninin bulunmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- DHA
- 08.07.2021 - 08:52
Hatay'ın Hassa ilçesine bağlı Girne Mahallesi’nde oturan 1 çocuk babası Engin Seyyar, 5 Temmuz sabah saatlerinde motosikletiyle hurda toplamak için evden çıktı.
Seyyar’dan haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. AFAD, jandarma ve polis ekipleri, Seyyar’ın en son görüldüğü bölgede arama yaptı.
BOŞ ARAZİDE CESET BULUNDU
Arama çalışmalarının ardından ekipler, Seyyar’ın cesedini gece saatlerinde boş bir arazide buldu.
MORGA KALDIRILDI
Elektrik direğine çıktığı ve akıma kapılarak hayatını kaybettiği değerlendirilen Seyyar’ın cesedi, kesin ölüm sebebin belirlenebilmesi için Hassa Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.