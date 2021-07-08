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Hatay'da kaybolan hurdacının cesedi bulundu

Hatay'da kaybolan hurdacının cesedi bulundu

3 gün önce evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Engin Seyyar'ın boş arazide cansız bedeninin bulunmasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.