Samandağ ilçesinde kaybolduğu düşünülen ve yüzlerce kişinin aradığı 5 yaşındaki bir çocuk, kanepenin arkasında uyurken bulundu.

Hatay’ın Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi’nde 5 yaşındaki Adnan M. evde olmadığı fark edildi.

Aile Samandağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne ihbarda bulunuldu.

Olay yerine gelen polis ekipleri ve çok sayıda vatandaş tarafından arama çalışması başlatıldı.

KANEPENİN ARKASINDA UYUDUĞU FARK EDİLDİ

Bu sırada belediye hoparlöründen yapılan anonsla çocuk kaybolduğunu öğrenen yüzlerce vatandaş da ara sokaklar ve gideceği alandaki çalışmalara destek verdi.

2 saat süren çalışmadan sonra çocuğun kanepenin arkasında uyuduğu fark edildi.

Hatay'da kayıp zannedilen çocuk kanepenin arkasında çıktı VİDEO









