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Hatay'da kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Hatay'da hafif ticari ile kamyon çarpıştı. Kazada 1 kişi ölürken 2 kişi ise yaralandı.
- 12.06.2022 - 06:20
Hatay'da İsmail İ. yönetimindeki hafif ticari araç, Antakya-Yayladağı kara yolu Döver mevkisinde önünde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen sürücünün kamyonuna arkadan çarptı.
Ekipler olay yerine geldi
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
1 ölü, 2 yaralı
AA'nın haberine göre, kazada hafif ticari araçta bulunan Faruk Yarıcı yaşamını yitirirken sürücü İsmail İ. ve Emel Y. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.