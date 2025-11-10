Hatay'da kaza geçiren yeğeninin eşyalarını topladı

- Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı, 17 yaşındaki Dilan Karataş hayatını kaybetti.
- Amca, ölen yeğeninin eşyalarını gözyaşları içinde topladı.
- Kazaya karışan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtıktan sonra gece teslim oldu.
Hatay'ın Defne ilçesi Subaşı Mahallesi'nde, G.K. idaresindeki motosikletle otomobil çarpıştı.
Otomobille çarpışan motosiklet, bariyerlere çarptı.
Kazada motosiklet sürücüsü G.K. yaralanırken, yolcu olan 17 yaşındaki Dilan Karataş ağır yaralandı.
SÜRÜCÜ KAÇTI
Kazaya karışan otomobil sürücüsü, kaza yerinden yaya olarak kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
DİLAN HAYATINI KAYBETTİ
Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Defne Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Hastaneye kaldırılan ağır yaralı Dilan Karataş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
AMCANIN HALİ YÜREK BURKTU
Kazada ölen yeğeninin haberini alan amca, kaza yerine gelerek ölen yeğeninin eşyalarını gözyaşlarıyla topladı.
Amcanın kazada ölen Dilan'ın eşyalarını gözyaşları içerisinde topladığı anlar duygulandırdı. Öte yandan, kazanın ardından olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünün gecenin ilerleyen saatlerinde teslim olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.