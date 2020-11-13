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Hatay'da kaza yerini görüntülediği sırada başka bir kazayı çekti

Hatay'da kaza yerini görüntülediği sırada başka bir kazayı çekti

Hatay'da bir otomobilin karıştığı kaza sonrası video çekerek kaza yerini görüntüleyen bir kişi, o esnada motosiklet ve otomobilin kaza anlarını kaydetti.