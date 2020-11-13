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- Hatay'da kaza yerini görüntülediği sırada başka bir kazayı çekti
Hatay'da kaza yerini görüntülediği sırada başka bir kazayı çekti
Hatay'da bir otomobilin karıştığı kaza sonrası video çekerek kaza yerini görüntüleyen bir kişi, o esnada motosiklet ve otomobilin kaza anlarını kaydetti.
- DHA
- 13.11.2020 - 10:33
- Güncelleme : 13.11.2020 - 10:53
Hatay'ın İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'nde meydana gelen olayda, otomobiliyle kaza yapan bir kişi, cep telefonuyla kazanın olduğu yeri görüntülemeye başladı.
Kazanın nasıl olduğunu anlattığı sırada aynı kavşakta başka bir kaza meydana geldi.
KAZAYI GÖRÜNTÜLEDİ
Cep telefonu görüntüsüne yansıyan kazada, otomobil kavşağa yaklaştığı sırada motosiklete çarptı.
Motosiklette bulunan 2 genç yola savruldu. Çevrede bulunanlar gençlerin yardımına koştu.