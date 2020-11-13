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    Hatay'da kaza yerini görüntülediği sırada başka bir kazayı çekti

    Hatay'da bir otomobilin karıştığı kaza sonrası video çekerek kaza yerini görüntüleyen bir kişi, o esnada motosiklet ve otomobilin kaza anlarını kaydetti.
    • DHA
    • 13.11.2020 - 10:33
    • Güncelleme : 13.11.2020 - 10:53
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    Hatay'da kaza yerini görüntülediği sırada başka bir kazayı çekti

    Hatay'ın İskenderun ilçesi Numune Mahallesi'nde meydana gelen olayda, otomobiliyle kaza yapan bir kişi, cep telefonuyla kazanın olduğu yeri görüntülemeye başladı.

    Kazanın nasıl olduğunu anlattığı sırada aynı kavşakta başka bir kaza meydana geldi.

    KAZAYI GÖRÜNTÜLEDİ

    Cep telefonu görüntüsüne yansıyan kazada, otomobil kavşağa yaklaştığı sırada motosiklete çarptı.

    Motosiklette bulunan 2 genç yola savruldu. Çevrede bulunanlar gençlerin yardımına koştu.

    kaza

    Kaza yerini görüntülediği sırada başka bir kazayı çekti

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