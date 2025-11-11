Hatay'da kazada ölen Dilan'a veda

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hatay'ın Defne ilçesi Subaşı Mahallesi'nde G.K. idaresindeki plakalı motosiklet, otomobille çarpıştıktan sonra bariyerlere çarpışmıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü G.K. yaralanırken, yolcu olan 17 yaşındaki Dilan Karataş ağır yaralanarak hastanede hayatını kaybetmişti.

Kazaya karışan alkollü otomobil sürücüsü, kaza yerinden yaya olarak kaçmış ve bir süre sonra karakola giderek teslim olmuştu.

Kazada ölen Dilan'ın cenazesi, Çekmece Mahallesi Mezarlığı'na defnedildi.

YEĞENİNİN EŞYALARINI GÖZYAŞLARIYLA TOPLADI

Kazada ölen yeğeninin eşyalarını gözyaşlarıyla toplayan ve elleriyle defneden amca Serkan Karataş, yeğeninin ölümüne sebebiyet verenlerin cezalandırılmasını istiyor.

"SARHOŞ BİR SÜRÜCÜ ONLARIN MOTOSİKLETİNE ÇARPTI"

Kazada ölen yeğeninin eşyalarını toplayan ve elleriyle toprağa veren amca Serkan Karataş, "Rahmetli yeğenim Dilan Karataş, çok iyi bir insandı. Derslerinde çalışkan ve üniversite öğrencisiydi. Yeğenimin ölümüne sebebiyet verenlerin en kısa zamanda cezalandırılmasını istiyorum.

Genç yaşta yeğenim öldü ve kaybımız acı oldu. Derslerine çalışmıştı. Stres ve yorgunluğu atmak için Harbiye taraflarına doğru gittikleri esnada, makas atarak gelen sarhoş bir sürücü onların olduğu motosiklete çarptı. Otomobil sürücüsü kaza sonrası kaçıp gitti.

Bugün de defin yapıldı ve acımız çok büyük oldu. Allah akrabalarımızdan ve sevdiklerimizden binlerce kez razı olsun.

Sevenlerimiz bizi yalnız bırakmadı. Acımız büyük ve kazaya neden olanların cezalarını çekmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.