Hatay'da Kızılay'dan eşya çalan hırsızlar tutuklandı

Türk Kızılay Lojistik Merkezi’ne girip, yardıma muhtaç vatandaşlara dağıtılmak üzere muhafazaya alınan 250 bin TL'lik malzeme çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden, 3’ü tutuklandı.

Hatay'ın Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'ndeki hırsızlar, Türk Kızılay Lojistik Merkezi'nden 4 klima, 3 klima motoru, 400 litre mazot, 170 paket bebek bezi, 100 oyuncak bebek, 100 erkek montu, 105 kadın gömleği, 45 kadın kazağı, 135 çift bot, 154 çift kadın ayakkabısı, 12 araç lastiği olmak üzere yaklaşık değeri 250 bin liralık malzeme çaldı.

250 LİRALIK YARDIM EŞYALARINI ÇALDILAR

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yardıma muhtaç kişilere dağıtılmak üzere muhafaza edilen malzemeleri çalan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

4 KİŞİNİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Ekipler, 2 kamyonet ve 1 otomobille gelen 4 şüphelinin kimliğini tespit etti. Operasyon düzenleyen polis, O.O., U.D., M.M. ve A.Z.’yi gözaltına aldı. Çalınan malzemelerin büyük bölümü ise ele geçirildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden O.O., U.D. ile M.M. tutuklandı. A.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





