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- Hatay'da köpeğin saldırısına uğrayan kedi
Hatay'da köpeğin saldırısına uğrayan kedi
Çöp konteynerindeki bir kedi, sokak köpeği tarafından hırpalanarak bir süre sonra hayatını kaybetti. Saldırı anı ise kameraya yansıdı.
- DHA
- 19.03.2021 - 16:04
- Güncelleme : 19.03.2021 - 16:12
Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde çöp konteynerinde yiyecek arayan kedi, sokak köpeği tarafından saldırıya uğradı.
KEDİYİ HAVADA YAKALADI
Konteynerdan atlayan kediyi dişleriyle havada kapan köpek, bir süre hırpaladı. Kedinin de karşılık vermesi üzerine köpek saldırıyı bıraktı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Bölgeden uzaklaşan kedinin bir süre sonra öldüğü öğrenildi. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Hatay'da köpeğin saldırısına uğrayan kedi VİDEO