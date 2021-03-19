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Hatay'da köpeğin saldırısına uğrayan kedi

Hatay'da köpeğin saldırısına uğrayan kedi

Çöp konteynerindeki bir kedi, sokak köpeği tarafından hırpalanarak bir süre sonra hayatını kaybetti. Saldırı anı ise kameraya yansıdı.