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    Hatay'da köpeğin saldırısına uğrayan kedi

    Çöp konteynerindeki bir kedi, sokak köpeği tarafından hırpalanarak bir süre sonra hayatını kaybetti. Saldırı anı ise kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 19.03.2021 - 16:04
    • Güncelleme : 19.03.2021 - 16:12
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    Hatay'da köpeğin saldırısına uğrayan kedi

    Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'nde çöp konteynerinde yiyecek arayan kedi, sokak köpeği tarafından saldırıya uğradı.

    KEDİYİ HAVADA YAKALADI

    Konteynerdan atlayan kediyi dişleriyle havada kapan köpek, bir süre hırpaladı. Kedinin de karşılık vermesi üzerine köpek saldırıyı bıraktı.

    CANSIZ BEDENİ BULUNDU

    Bölgeden uzaklaşan kedinin bir süre sonra öldüğü öğrenildi. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Hatay'da köpeğin saldırısına uğrayan kedi VİDEO

    Hatay da köpeğin saldırısına uğrayan kedi #1

    Hatay da köpeğin saldırısına uğrayan kedi #2

    Hatay da köpeğin saldırısına uğrayan kedi #3

    Hatay da köpeğin saldırısına uğrayan kedi #4

    Hatay da köpeğin saldırısına uğrayan kedi #5

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