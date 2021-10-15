Hatay’da koronavirüs kısıtlamalarında, yeteneğini keşfetti

Sokağa çıkma kısıtlamalarında yeteneğini keşfeden Hasan Bedi Belli, ahşap malzemelerden minyatürler yapmaya başladı. Birçok tarihi eserin minyatürünü yapan Belli, evini atölyeye çevirdi.

Hatay’da berber olarak çalışan Hasan Bedi Belli (60), geçen sene koronavirüs kısıtlamalarının uygulandığı dönem içinde torunlarına ağaç evler yapmaya başladı.

Yeteneğini keşfeden Belli, mesai harcayarak kendini geliştirdi.

Evinin bir odasını atölyeye çeviren Belli, kentteki tarihi belediye binasını, dünyanın ilk mağara kilisesi olan Saint Pierre, tarihi meclis binası ve tarihi Affan Kahvehanesi binasının minyatürünü yaptı.

“SALONUMUZ ATÖLYEM DURUMUNDA”

Anadolu'nun ilk camisi olan Habib-i Neccar ve tarihi Ulu Camii'nin de minyatürünü yapacağını söyleyen Belli, yaptığı işin tamamen hobi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Salgın sürecinde evden çıkamaz olunca, torunuma oyuncak yapma ve birlikte zaman geçirme babında ahşap maket çalışması yaptım. Daha sonra yakın çevremin beğenisi ve tarihçi bir dostumun önerisiyle günden güne kendimi geliştirerek yaptığım ahşap maketlerin devamı olarak tarihi yerlere ait eserleri yapmaya başladım. Evimin en büyük bölümü olan salonumuz atölyem durumunda. Bana destek verilerek bir atölye sağlanması durumunda çok daha başarılı işler ortaya çıkarabilirim.

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“BUNLARI SATMA AMACIYLA YAPMADIM”

Çalışmalarım arasında Hatay Büyükşehir Belediyesi Tarihi Binası, Meclis Kültür ve Sanat Merkezi, St Pierre Kilisesi ve Affan Kahvehanesi herkesin büyük beğenisini kazanmıştır. Bu eserleri yaparken taş, kum, dekota, alçıpan ve ahşap malzemeler kullanıyorum. Şimdiye kadar hiçbir çalışmamı satmayı düşünmedim. Çünkü bunları satma amacı ile yapmadım."

Çalışmalarını Hatay’da düzenlenecek olan Expo 2021 fuarında sergilemek istediğini belirten Belli, Hatay'ın tüm tarihi yapıları minyatür olarak yapıp, kentin tanıtımına katkı sağlamak istediğini söyledi.