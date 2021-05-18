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    Hatay'da saka kuşunu yakaladı: 14 bin 357 lira ceza aldı

    Hatay'da saka kuşunu yakalayan M.H isimli şahsa ceza verilirken, 8 adet saka kuşu ise tekrar doğaya bırakıldı.
    • İHA
    • 18.05.2021 - 16:23
    • Güncelleme : 18.05.2021 - 16:34
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    Hatay'da saka kuşunu yakaladı: 14 bin 357 lira ceza aldı

    Antakya'da yaşayan yabancı uyruklu M.H., koruma altında bulunan saka kuşuna tuzak kurdu. Kuşu kurduğu tuzakla yakalayınca, 14 bin lira ceza kesildi.

    EKİPLER DEVRİYE SIRASINDA YAKALANDI

    Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahası içerisinde bulunan Gülderen Mahallesi'nde asayiş ekiplerince yapılan devriye esnasında, tarım arazisi üzerinde canlı mühre kullanılarak yapılan tuzak avında, koruma altında bulunan saka türü kuşunun yakalandığı belirlendi.

    M.H. isimli şahıs, tuzak kurmada kullandığı malzemeler ile birlikte yakalandı.

    Hatay da saka kuşunu yakaladı: 14 bin 357 lira ceza aldı #1

    TAZMİNAT VE İDARİ PARA CEZASI VERİLDİ

    Gerekli müdahalelerin yapılması için durum Hatay İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığına bildirilerek, Doğa Koruma Milli Parklar Merkez Şefliği ekipleriyle birlikte yabancı uyruklu M.H.’ye 8 bin lira tazminat 6 bin 357 lira ise idari para cezası olmak üzere toplamda 14 bin 357 lira para cezası uygulandı.

    Tuzak avı ile yakalanan 8 adet saka kuşu ise tekrar doğaya bırakıldı.

    Hatay da saka kuşunu yakaladı: 14 bin 357 lira ceza aldı #2

    Hatay da saka kuşunu yakaladı: 14 bin 357 lira ceza aldı #3

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