Koronavirüs nedeniyle kapalı olması gereken kıraathanede kısıtlamayı ihlal edip kumar oynayan kişilere ceza yazılırken, bir şahsın uyuyor taklidi yapması kameralara yansıdı.

Ekipler, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde koronavirüs kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Kırıkhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimler sırasında 11 Ocak günü saat 00.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Lalapaşa Sokak'ta faaliyet gösteren E.D.'nin işlettiği kıraathanenin açık olduğunu tespit etti.

Kısıtlamalar nedeniyle kapalı olması gereken iş yerinden sesler gelmesi üzerine, kilitli olan kapı çilingire açtırıldı.

Hatay'da kumar üstünde yakalanınca, uyuyor taklidi yaptı VİDEO



44 BİN 100 TL CEZA YAZILDI

Baskın yapan ekipler, içeride 14 kişinin olduğunu saptadı. Bu kişilere, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri, soysal mesafe kurallarına uymadıkları ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 44 bin 100 TL ceza kesildi.

UYUYOR NUMARASI YAPTI

Polis ekiplerinin baskını sırasında koltuğa uzanan bir kişinin, uyuyor gibi davranması ise görüntülere yansıdı.









