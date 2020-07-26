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- Hatay'da küvette hint keneviri yetiştiren şahıs yakalandı
Hatay'da küvette hint keneviri yetiştiren şahıs yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, evinin çatısındaki küvette Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
- AA
- 26.07.2020 - 23:06
İskenderun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı yaptığı iddia edilen E.F'nin Modernevler Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi.
Yapılan aramada, evin çatısındaki bir küvette yetiştirilen 27 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Şüpheli E.F. gözaltına alındı.