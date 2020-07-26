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    Hatay'da küvette hint keneviri yetiştiren şahıs yakalandı

    Hatay'ın İskenderun ilçesinde, evinin çatısındaki küvette Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 26.07.2020 - 23:06
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    Hatay'da küvette hint keneviri yetiştiren şahıs yakalandı

    İskenderun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı yaptığı iddia edilen E.F'nin Modernevler Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi.

    Yapılan aramada, evin çatısındaki bir küvette yetiştirilen 27 kök Hint keneviri ele geçirildi.

    Şüpheli E.F. gözaltına alındı.

    Hatay'da küvette hint keneviri yetiştiren şahıs yakalandı #1

    Hatay'da küvette hint keneviri yetiştiren şahıs yakalandı #2

    Hatay'da küvette hint keneviri yetiştiren şahıs yakalandı #3

    Hatay'da küvette hint keneviri yetiştiren şahıs yakalandı #4

     

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