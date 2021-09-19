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    Hatay’da, limana tekne indiren vincin bomu kırıldı

    Samandağ ilçesinde balıkçı barınağında, Çevlik Limanı’na tekne indirmeye çalışan vincin bomu kırıldı. Vinçteki 1 kişi yaralanırken, teknede maddi hasar meydana geldi.
    • İHA
    • 19.09.2021 - 17:46
    • Güncelleme : 19.09.2021 - 17:50
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    Hatay’da, limana tekne indiren vincin bomu kırıldı

    Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Kapısuyu Mahallesi'nde balıkçı barınağında, Çevlik Limanı'na tekne indirmeye çalışan vincin bomu kırıldı.

    Vinçte bulunan Ali E., kazayı yaralı olarak atlattı.

    Teknede düşmenin etkisi ile hasar meydana geldi.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    Bölgeye ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yaralı Ali E., sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak özel bir hastaneye kaldırıldı.

    Hatay’da, limana tekne indiren vincin bomu kırıldı VİDEO

    Hatay’da, limana tekne indiren vincin bomu kırıldı #1

    Hatay’da, limana tekne indiren vincin bomu kırıldı #2

    Hatay’da, limana tekne indiren vincin bomu kırıldı #3

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