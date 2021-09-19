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- Hatay’da, limana tekne indiren vincin bomu kırıldı
Hatay’da, limana tekne indiren vincin bomu kırıldı
Samandağ ilçesinde balıkçı barınağında, Çevlik Limanı’na tekne indirmeye çalışan vincin bomu kırıldı. Vinçteki 1 kişi yaralanırken, teknede maddi hasar meydana geldi.
- İHA
- 19.09.2021 - 17:46
- Güncelleme : 19.09.2021 - 17:50
Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Kapısuyu Mahallesi'nde balıkçı barınağında, Çevlik Limanı'na tekne indirmeye çalışan vincin bomu kırıldı.
Vinçte bulunan Ali E., kazayı yaralı olarak atlattı.
Teknede düşmenin etkisi ile hasar meydana geldi.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Bölgeye ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı Ali E., sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından ambulansa alınarak özel bir hastaneye kaldırıldı.
Hatay’da, limana tekne indiren vincin bomu kırıldı VİDEO