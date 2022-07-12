Hatay'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi’nde makilikte çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi mevkisinde öğle saatlerinde makilik alanda dumanlar yükselmeye başladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda yangın söndürme ekibi yönlendirildi.

Kısa sürede kontrol altına alındı

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

DHA'nın haberine göre, soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında yaklaşık bir hektarlık alan zarar gördü.



