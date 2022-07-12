Petrol
102.57
-4.23%
Euro
17.4409
-0.04%
Dolar
17.3661
0.09%
Altın
969.02
0.12%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
350.381
-2.78%
BTXN Coin
7.31
-1.21%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Hatay'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

    Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi’nde makilikte çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
    • 12.07.2022 - 14:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hatay'da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü

    Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi mevkisinde öğle saatlerinde makilik alanda dumanlar yükselmeye başladı.

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda yangın söndürme ekibi yönlendirildi.

    Kısa sürede kontrol altına alındı

    Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

    DHA'nın haberine göre, soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında yaklaşık bir hektarlık alan zarar gördü.

    Hatay da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü #1

    Hatay da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü #2

    Hatay da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü #3

    Hatay da makilik alanda çıkan yangın söndürüldü #4


    İlginizi Çekebilir

    İş hayatından borsa ile milyonerliğe giden yol!
    Metabot

    İş hayatından borsa ile milyonerliğe giden yol!

    Kabe-i Muazzama havadan görüntülendi
    Gündem

    Kabe-i Muazzama havadan görüntülendi

    İzmir'de sınırı geçmeye çalışan 447 göçmen yakalandı
    Gündem

    İzmir'de sınırı geçmeye çalışan 447 göçmen yakalandı

    Görüş Bildir