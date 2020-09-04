Hatay'da, maske takmasını isteyen şoförü yumrukladı

Halk otobüsüne binen maskesiz bir yolcunun, kendisi uyaran otobüs şoförünü darbettiği anlar kameraya yansıdı.

Hatay'da halk otobüsüne binen bir yolcu, maske takmadığı için şoför tarafından uyarıldı.

Sorumsuz yolcunun şoförün söylediklerine aldırış etmemesi üzerine ise ikili arasında sözlü tartışma başladı.

YUMRUKLU SALDIRI

Tartışmanın alevlenmesi üzerine uyarılara sinirlenen yolcu, bir anda şoförü yumruklamaya başladı. Şoför de kendisini saldırgandan korumaya çalıştı.

Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Maske takmasını isteyen şoförü yumrukladı