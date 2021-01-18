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    Hatay'da merkezli torbacı operasyonunda 13 şüpheliye gözaltı

    Torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik Hatay merkezli operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 18.01.2021 - 11:03
    • Güncelleme : 18.01.2021 - 11:16
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    Hatay'da merkezli torbacı operasyonunda 13 şüpheliye gözaltı

    Jandarma'nın uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonları ülke genelinde devam ediyor.

    Hatay İl Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

    13 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Ekipler tarafından Hatay ve Antalya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde sattığı belirlenen 13 şüpheli gözaltına alındı.

    Hatay'da merkezli torbacı operasyonunda 13 gözaltı VİDEO

    Hatay da merkezli torbacı operasyonunda 13 şüpheliye gözaltı #1

    UYUŞTURUCU MADDELERE EL KOYULDU

    Operasyonda, 4 kilo esrar maddesi, 500 gram metamfetamin maddesi, 20 adet sentetik hap, 2 adet tabanca ve çok sayıda uyuşturucu kullandırma aparatı ele geçirildi.

    Hatay da merkezli torbacı operasyonunda 13 şüpheliye gözaltı #2

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

    Gözaltına alınan 13 şüpheli, jandarmada tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Hatay da merkezli torbacı operasyonunda 13 şüpheliye gözaltı #3

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