Hatay'da motosiklet kazasında, 19 yaşındaki Gamze vefat etti

Kamyonla motosikletin çarpması sonucunda hayatını kaybeden 19 yaşındaki Gamze Cemali, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Dün Hatay'ın Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi Akdeniz Caddesi’nde, S.A. yönetimindeki 31 U 7243 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen F.A. yönetimindeki kamyon çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü S.A. ve arkasında oturan 19 yaşındaki Gamze Cemali yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Gamze Cemali’nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Yaralı S.A. ise yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acı haberi alıp kaza yerine gelen Gamze Cemali'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Gamze Cemali’nin cenazesi, bugün yakınları tarafından hastane morgundan teslim alındı. Genç kızın cenazesi, babaevinde helallik alınmasının ardından Sutaşı Asri Mezarlığı’na getirildi.

Cemali’nin yakınları cenazede gözyaşlarına hakim olamadı. Gamze Cemali’nin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

























