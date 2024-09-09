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Hatay'da motosikletiyle işe giderken dayak yedi

Hatay'da motosikletiyle işe giderken dayak yedi Antakya ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Süleyman Bolat'ın, motosikletiyle seyir halindeyken eli sopalı bir şahıs tarafından yolunun kesilerek darbedildiği anlar kameraya yansıdı.