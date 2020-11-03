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    Hatay'da mültecileri taşıyan araç polis ekibine çarptı

    Yaralanan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaçan araç sürücüsünü arama çalışmaları sürüyor.
    • İHA
    • 03.11.2020 - 07:31
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    Hatay'da mültecileri taşıyan araç polis ekibine çarptı

    Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde gece devriye görevine çıkan polis ekipleri, şüphelendikleri 01 AFF 598 plakalı aracı durdurmak istedi.

    Ancak ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu kaçan sürücü, kullandığı araçla polis ekibine çarptı. Kazada 1 polis memuru yaralandı.

    7 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

    İhbar üzerine olay yerine başka bir polis ekibi ile sağlık görevlileri sevk edildi. Gelen ekipler, araçta inceleme yaparken; 7 kaçak göçmenin olduğunu fark etti.

    Aracın içinde bulunan 7 mülteci işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. 7 mülteci, kazadan yara almadan kurtuldu.

    Hatay da mültecileri taşıyan araç polis ekibine çarptı #1

    SÜRÜCÜ KAYIPLARA KARIŞTI

    Polis ekibine çarpan aracın sürücüsü, kayıplara karıştı. Hafif yaralanan polis memuru Reyhanlı Devlet Hastanesi kaldırılıp, tedavi altında alındı.

    Polisin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Hatay da mültecileri taşıyan araç polis ekibine çarptı #2

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