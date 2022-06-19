Hatay'da Musa Ağacı'nın kopan dalı 1 kişiyi hastanelik etti

Hz. Musa'nın toprağa diktiği ağacının dalı kopup ismi öğrenilemeyen bir vatandaşın üzerine düştü. İsmi açıklanmayan kişi hastaneye götürülürken dal da olduğu yerden kaldırıldı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Hz. Musa'nın toprağa diktiği ağacının bir dalı koptu.

Hz. Musa'nın asasının ölümsüzlük suyu sayesinde yeşermesiyle büyüdüğüne ve 3 bin yıllık geçmişinin olduğuna inanılan ağacın kopan dalı bir vatandaşın üzerine düştü.

Düşen dal vatandaşı hastanelik etti

Nedeni bilinmeyen bir şekilde kopan dalın altında kalıp ağır yaralanan ve ismi açıklanmayan vatandaş, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Kopan dal bulunduğu yerden kaldırıldı

İHA'nın haberine göre; ağacın kopan dalı da bulunduğu yerden kaldırdı.



