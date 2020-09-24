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- Hatay’da müzikhole silahlı saldırı: 1 ölü
Hatay’da müzikhole silahlı saldırı: 1 ölü
Motosikletli iki kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda İpek Harbelioğlu yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.
- DHA
- 24.09.2020 - 08:39
Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Çevre Yolu Caddesi'ndeki müzikhole gelen motosikletli iki kişi, eğlence merkezinin girişine doğru silahlı saldırıda bulundu.
1 ÖLÜ, 2 YARALI
Saldırıda 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan İpek Harbelioğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Jandarma, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.