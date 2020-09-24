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    Hatay’da müzikhole silahlı saldırı: 1 ölü

    Motosikletli iki kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda İpek Harbelioğlu yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 24.09.2020 - 08:39
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    Hatay’da müzikhole silahlı saldırı: 1 ölü

    Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Çevre Yolu Caddesi'ndeki müzikhole gelen motosikletli iki kişi, eğlence merkezinin girişine doğru silahlı saldırıda bulundu.

    1 ÖLÜ, 2 YARALI

    Saldırıda 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan İpek Harbelioğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    Jandarma, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

    Hatay’da müzikhole silahlı saldırı: 1 ölü #1

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