Hatay’da müzikhole silahlı saldırı: 1 ölü

Motosikletli iki kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda İpek Harbelioğlu yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı.

Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Çevre Yolu Caddesi'ndeki müzikhole gelen motosikletli iki kişi, eğlence merkezinin girişine doğru silahlı saldırıda bulundu.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Saldırıda 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan İpek Harbelioğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Jandarma, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.