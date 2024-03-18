Hatay'da o mahalleyi deprem yok etti: Hüzünlü iftar... 7 bin kişinin yaşadığı ve depremden sonra 2 bin kişinin hayatını kaybettiği Emek Mahallesi'nde geriye kalanlar, hüzünlü iftar masalarında toplanıyor.

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İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en fazla zarar Hatay'da meydana geldi.

Hatay’da yaklaşık 25 bin insan vefat ederken, Antakya ilçesi yerle bir oldu.

Antakya Emek Mahallesi’nde 2 bine yakın insanın vefat ederken, depremden önce yaklaşık 7 bin kişinin yaşadığı mahallede, geriye yaklaşık 20 aile kaldı.

Emek Mahalle Muhtarı Celal Sarı, mahallede depremden geriye kalan aileleri Ramazan sofrasında bir araya getirdi.

Depremde yok olmuş mahallenin muhtarı Sarı, enkazın ortasında yaptığı iftarın kendilerini hüzünlendirdiğini söyledi.

"Geriye kalan bir avuç insanla..."

Mahallesinin yerle bir olduğunu ve tanınmayacak hale geldiğini ifade eden muhtar Sarı, Ramazan aylarında bu tarz organizasyonlar düzenlediklerini belirterek, “Depremden sonra böyle bir şey yapmaya kısmet olmadı. Depremden sonra mahallede geriye kalan bir avuç insanlarız. Depremden sonra yaklaşık 15-20 aile kaldı. Böyle bir organizasyon yaptık. Beraberliğimizi ve birliğimizi daim etmek için yaptık. Mahallemizde yaşamaya devam edeceğimizi düşünerek ve o mutlu eski günleri yad ederek bu organizasyonu yaptık.

Depremde vefat eden insanların ve ölmüşlerimizin ruhuna teslim etmek için bu organizasyonu yaptık. Allah razı olsun vatandaşlarımızdan bizi hiçbir şekilde yalnız bırakmadı. Geriye kalan bir avuç insanla birlikte burada akşam iftar yemeğimizi yaptık.” dedi.

"Yok olmuş bir mahallede yaşayan 30 kişi var"

Depremlerde en çok yıkıma uğrayan mahallede yaşayan Mustafa Alkan ise “Yok olmuş bir mahalle, mahallemizde yaşayan 30 kişi var. Bütün olanlara rağmen mahallemize sahip çıkan muhtarımızı tebrik ederim. İftar yemeği için teşekkür ederiz. Bu tür organizasyonları diğer muhtarlardan bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)