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Hatay’da öğrenci servisi kundaklandı
Samandağ ilçesinde park halindeki öğrenci servisi, kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı.
- İHA
- 28.10.2021 - 03:33
Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Kuşalanı Mahallesi’nde park halindeki minibüs, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi.
Alev alarak yanmaya başlayan minibüs, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
SERVİS KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Jandarma, kullanılmaz hale gelen minibüsün sahibi ve görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.
Öğrenci servisinin kullanılamaz hale geldiği olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.