Euro
11.0275
0%
Dolar
9.5077
0.29%
Altın
548.96
0.18%
Borsa
1.519
0.67%
Bitcoin
558.968
-4.05%
BTXN Coin
24.98
18.33%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Hatay’da öğrenci servisi kundaklandı

    Samandağ ilçesinde park halindeki öğrenci servisi, kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı.
    • İHA
    • 28.10.2021 - 03:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hatay’da öğrenci servisi kundaklandı

    Hatay’ın Samandağ ilçesine bağlı Kuşalanı Mahallesi’nde park halindeki minibüs, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından ateşe verildi.

    Alev alarak yanmaya başlayan minibüs, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

    SERVİS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Jandarma, kullanılmaz hale gelen minibüsün sahibi ve görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.

    Öğrenci servisinin kullanılamaz hale geldiği olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

    Hatay’da öğrenci servisi kundaklandı #1

    Hatay’da öğrenci servisi kundaklandı #2

    Hatay’da öğrenci servisi kundaklandı #3

    Hatay’da öğrenci servisi kundaklandı #4

    Hatay’da öğrenci servisi kundaklandı #5

    Hatay’da öğrenci servisi kundaklandı #6

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir