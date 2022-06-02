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- Hatay’da öldürülen uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
Hatay’da öldürülen uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı
- 02.06.2022 - 13:07
- Güncelleme : 02.06.2022 - 13:30
Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Özkan (27), Hatay’ın Antakya ilçesi Sofular Mahallesi Enek-Sofular kara yolunda kullandığı otomobilin içinde tabancayla vurulmuş halde bulundu.
1 şüpheli gözaltında
Cinayetle ilgili hemen soruşturma başlatıldı.
Güvenlik güçleri, katil zanlısı olduğu öne sürülen 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Karaman’a götürüldü
Öte yandan uzman çavuşun cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere Karaman’a götürüldü.
Hüseyin Özkan için Hamidiye Mahallesi'ndeki Ahmet Yesevi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Gözyaşları içerisinde defnedildi
Namaza Özkan’ın ailesi ve yakınları ile Karaman Valisi Tuncay Akkoyun ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya da katıldı.
İHA’nın haberine göre kılınan namazın ardından Özkan'ın cenazesi, gözyaşları içerisinde şehir mezarlığında defnedildi.
2 yıldır görev yapıyordu
Bu arada Özkan’ın, Altınözü Karbeyaz Jandarma Karakol Komutanlığı'nda 2 yıldır görev yaptığı ve bekar olduğu öğrenildi.