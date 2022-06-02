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    Hatay’da öldürülen uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

    Aracında tabancayla öldürülmüş halde bulunan 27 yaşındaki uzman çavuş, gözyaşları içerisinde defnedildi. Uzman çavuşun bekar olduğu öğrenildi.
    • 02.06.2022 - 13:07
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 13:30
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    Hatay’da öldürülen uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı

    Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Özkan (27), Hatay’ın Antakya ilçesi Sofular Mahallesi Enek-Sofular kara yolunda kullandığı otomobilin içinde tabancayla vurulmuş halde bulundu.

    1 şüpheli gözaltında

    Cinayetle ilgili hemen soruşturma başlatıldı.

    Güvenlik güçleri, katil zanlısı olduğu öne sürülen 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Karaman’a götürüldü

    Öte yandan uzman çavuşun cenazesi, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından defnedilmek üzere Karaman’a götürüldü.

    Hüseyin Özkan için Hamidiye Mahallesi'ndeki Ahmet Yesevi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

    Hatay’da öldürülen uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı #1

    Gözyaşları içerisinde defnedildi

    Namaza Özkan’ın ailesi ve yakınları ile Karaman Valisi Tuncay Akkoyun ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mustafa Çetinkaya da katıldı.

    İHA’nın haberine göre kılınan namazın ardından Özkan'ın cenazesi, gözyaşları içerisinde şehir mezarlığında defnedildi.

    Hatay’da öldürülen uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı #2

    2 yıldır görev yapıyordu

    Bu arada Özkan’ın, Altınözü Karbeyaz Jandarma Karakol Komutanlığı'nda 2 yıldır görev yaptığı ve bekar olduğu öğrenildi.

    Hatay’da öldürülen uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı #3

    Hatay’da öldürülen uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı #4

    Hatay’da öldürülen uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı #5

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