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Ormanlık alandan yükselen dumanlar ekipleri harekete geçirdi.

Hatay'ın Belen ilçesindeki ormanlık alanda yangın meydana geldi.

Amanos Dağları'nın eteklerinde yer alan Çerçiyakası mevkisi, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Havadan ve karadan yürütülen çalışma ile yangın kontrol altına alınmaya çalışıyor.

Hatay'da orman yangını çıktı - VİDEO



Yangına, 1 yangın söndürme helikopteri, 6 arazöz, 3 su tankı, 2 ilk müdahale aracı, 1 greyder ve yangın söndürme timleri ile müdahale ediliyor.