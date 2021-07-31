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    Hatay'da ormanlık alana yakın bölgede çıkan yangın kontrol altında

    Samandağ ilçesinde, ormanlık alanın yakınında çıkan yangına müdahale edildi. Yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.
    • İHA
    • 31.07.2021 - 17:49
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    Hatay'da ormanlık alana yakın bölgede çıkan yangın kontrol altında

    Hatay'ın Samandağ ilçesi Çubukçu Mahallesi'nde, meyve ve zeytin ağaçlarının olduğu bahçede yangın çıktı.

    Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, ihbar üzerine bölgeye ekipler geldi.

    15 DÖNÜM ARAZİ ZARAR GÖRDÜ

    Ekiplerin müdahalesi ile ormanlık alanın yakınında bulunan bahçe yangını, kontrol altına alındı.

    Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 15 dönüm alanının zarar gördüğü bildirildi.

    Hatay'da ormanlık alana yakın bölgede çıkan yangın kontrol altında VİDEO

    Hatay da ormanlık alana yakın bölgede çıkan yangın kontrol altında #1

    Hatay da ormanlık alana yakın bölgede çıkan yangın kontrol altında #2

    Hatay da ormanlık alana yakın bölgede çıkan yangın kontrol altında #3

    Hatay da ormanlık alana yakın bölgede çıkan yangın kontrol altında #4

    Hatay da ormanlık alana yakın bölgede çıkan yangın kontrol altında #5

    Hatay da ormanlık alana yakın bölgede çıkan yangın kontrol altında #6

    Hatay da ormanlık alana yakın bölgede çıkan yangın kontrol altında #7

    Hatay da ormanlık alana yakın bölgede çıkan yangın kontrol altında #8

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