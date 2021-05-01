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- Hatay’da ormanlık alanda Hint kenevirleri bulundu
Hatay’da ormanlık alanda Hint kenevirleri bulundu
Ormanlık alanda Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı alan ekipler, yaptıkları aramada 378 kök kenevir ele geçirdi.
- İHA
- 01.05.2021 - 13:35
Hatay’a uyuşturucu ile mücadele hız kesmeden devam ediyor…
Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yukarı Kepirce Mahallesi’nde ormanlık alanda Hint Keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Ormanlık alana giden jandarma ekipleri arama çalışmaları yaptı.
İMHA EDİLDİ
Bulunan fidan dikim sahası içerisinde boyları 5 ile 45 santimetre arasında değişen 378 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Bulunan kenevirler ekipler tarafından sökülüp, imha edildi.