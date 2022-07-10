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- Hatay'da otomobil hurdaya döndü: 4 ölü, 2 yaralı
Hatay'da otomobil hurdaya döndü: 4 ölü, 2 yaralı
Hassa-Kırıkhan yolunda kontrolden çıkıp, takla atarak hurdaya dönen otomobilde, aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.
- 10.07.2022 - 15:27
Hatay'da Hassa-Kırıkhan yolunun Su Çıkağı mevkisinde kaza meydana geldi.
İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan 31 AEM 046 plakalı otomobil, takla atarak yol kenarındaki tarlada ters döndü.
Kazayı gören çevredekiler, hurdaya dönen araçtaki 6 kişiyi çıkararak sağlık ve jandarma ekiplerine haber geldi.
4 kişinin öldüğü belirlendi
İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
2 yaralı ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araçta bulunan kişilerin aynı aileden oldukları öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı
DHA'nın haberine göre, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.