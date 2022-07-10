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    Hatay'da otomobil hurdaya döndü: 4 ölü, 2 yaralı

    Hassa-Kırıkhan yolunda kontrolden çıkıp, takla atarak hurdaya dönen otomobilde, aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.
    • 10.07.2022 - 15:27
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    Hatay'da otomobil hurdaya döndü: 4 ölü, 2 yaralı

    Hatay'da Hassa-Kırıkhan yolunun Su Çıkağı mevkisinde kaza meydana geldi.

    İsmi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkan 31 AEM 046 plakalı otomobil, takla atarak yol kenarındaki tarlada ters döndü.

    Kazayı gören çevredekiler, hurdaya dönen araçtaki 6 kişiyi çıkararak sağlık ve jandarma ekiplerine haber geldi.

    4 kişinin öldüğü belirlendi

    İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

    2 yaralı ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araçta bulunan kişilerin aynı aileden oldukları öğrenildi.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

    DHA'nın haberine göre, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Hatay da otomobil hurdaya döndü: 4 ölü, 2 yaralı #1

    Hatay da otomobil hurdaya döndü: 4 ölü, 2 yaralı #2

    Hatay da otomobil hurdaya döndü: 4 ölü, 2 yaralı #3

    Hatay da otomobil hurdaya döndü: 4 ölü, 2 yaralı #4

    Hatay da otomobil hurdaya döndü: 4 ölü, 2 yaralı #5


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