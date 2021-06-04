Euro
10.5239
-0.44%
Dolar
8.6884
-0.16%
Altın
522.53
-0.17%
Borsa
1.43
0.14%
Bitcoin
319.261
-5.06%
EXEN Coin
33.73
0.77%
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    Hatay'da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

    Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç uçuruma devrilirken otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.
    • AA
    • 04.06.2021 - 13:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Hatay'da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı

    Hatay'ın Altınözü ilçesinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, Enek Mahallesi Küncülü Boğazı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

    1 ÖLÜ, 4 YARALI

    Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçtaki Yıldız D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Kazada yaralanan Zekeriya, Sevgi, Sevcan ve Semra D, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Hatay da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı #1

    Hatay da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı #2

    Hatay da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı #3

    Hatay da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir