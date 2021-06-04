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- Hatay'da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
Hatay'da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 4 yaralı
Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç uçuruma devrilirken otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı.
- AA
- 04.06.2021 - 13:46
Hatay'ın Altınözü ilçesinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, Enek Mahallesi Küncülü Boğazı mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
1 ÖLÜ, 4 YARALI
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçtaki Yıldız D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kazada yaralanan Zekeriya, Sevgi, Sevcan ve Semra D, ambulansla hastaneye kaldırıldı.