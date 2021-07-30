Hatay'da otomobilin motorundan uyuşturucu çıktı

Polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin motor bölümünden 600 gram esrar çıktı. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Büro Amirliği görevlilerince koordineli olarak uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Denetim sırasında içerisinde A.A. ve K.B. isimli şahısların bulunduğu otomobil durduruldu.

KAPUTTAN ESRAR ÇIKTI

Narkotik köpeği eşliğinde otomobilde yapılan aramada motor kaputu altına gizlenmiş 600 gram uyuşturucu esrar ele geçirildi.

2 GÖZALTI

Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alınarak karakola götürüldü.





