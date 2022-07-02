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- Hatay'da otomobilin yakıt deposundan 11 ruhsatsız tabanca çıktı
Hatay'da otomobilin yakıt deposundan 11 ruhsatsız tabanca çıktı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yakıt deposunda 11 ruhsatsız tabanca ve 39 şarjör ele geçirilen otomobildeki 2 zanlı gözaltına alındı.
- 02.07.2022 - 15:33
Hatay'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda, Antakya-İskenderun yolunda şüphe üzerine aracı durdurdu.
Ekipler, araçtaki aramalarda; yakıt deposuna gizlenen 11 otomatik tabanca, 39 şarjör, 10 dipçik, 4 üst kapak ve 4 icra yayı takımı ele geçirdi.
2 kişi gözaltına alındı
DHA'nın haberine göre, R.B. ve B.A., gözaltına alındı.