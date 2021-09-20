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    Hatay'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

    Otomobil ile minibüsün çarpışmasıyla meydana gelen kazada 7 kişi yaralanırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 20.09.2021 - 09:05
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    Hatay'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

    Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Turunçlu Mahallesi'nde sürücüleri henüz tespit edilemeyen 31 ACU 35 plakalı minibüsle, 31 BC 125 plakalı otomobil çarpıştı.

    Kaza sonucu araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Hatay da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı #1

    Hatay da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı #2

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