Hatay'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Otomobil ile minibüsün çarpışmasıyla meydana gelen kazada 7 kişi yaralanırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Turunçlu Mahallesi'nde sürücüleri henüz tespit edilemeyen 31 ACU 35 plakalı minibüsle, 31 BC 125 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonucu araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.



