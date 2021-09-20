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- Hatay'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
Hatay'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
Otomobil ile minibüsün çarpışmasıyla meydana gelen kazada 7 kişi yaralanırken, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 20.09.2021 - 09:05
Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Turunçlu Mahallesi'nde sürücüleri henüz tespit edilemeyen 31 ACU 35 plakalı minibüsle, 31 BC 125 plakalı otomobil çarpıştı.
Kaza sonucu araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.