İHA

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde feci bir trafik kazası yaşandı.

Adnan Menderes Caddesi mevkiinde seyreden otomobil sürücüsü, top oynarken aniden önünde çıkan bir çocuğu ezdi.

KAZA ANI KAMERADA

Çocuğun otomobilin altında ezilerek yaralandığı kaza, kameraya yansıdı.

Yaralı çocuk, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ağır yaralı çocuğun Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Büşra Yıldız
Muhabir