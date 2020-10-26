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    Hatay'da patlama sonrası görüntüler

    İskenderun ilçesinde polis ekiplerinin alınan istihbarat üzerine takibe aldıkları araçtaki PKK'lı teröristlerle sıcak çatışma yaşanırken, araçtaki patlama sonucu 1 polis yaralandı.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2020 - 22:22
    • Güncelleme : 26.10.2020 - 23:04
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    Hatay'da patlama sonrası görüntüler

    Hatay'ın İskenderun ilçe merkezi Pac Meydanı yakınlarında meydana gelen olayda, polis ekipleri alınan istihbari bilgiler üzerine bir otomobili takibe aldı.

    Otomobilde bulunan 2 PKK'lı terörist le polis ekipleri arasında sıcak çatışma yaşandı.

    Çatışma sırasında kaçamayacağını anlayan teröristlerden biri, üzerindeki bombayı patlattı.

    "HERHANGİ BİR CAN KAYBI BULUNMAMAKTADIR"

    Olayla ilgili açıklama yapan Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Güvenlik birimlerimizin Payas kontrol noktasında şüphelendiği 2 teröristten biri, takip sonucunda İskenderun'da etkisiz hale getirilmiş ve bu esnada bir patlama meydana gelmiştir. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Operasyon devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

    PATLAMA ANI VE SONRASI

    Yaşanan patlama anı ve sonrasında vatandaşların yaşadığı korku da, bir vatandaşın cep telefonu kamerasında yansıdı.

    Hatay'da patlama sonrası görüntüler İZLE

    Hatay da patlama sonrası görüntüler #1

    Hatay da patlama sonrası görüntüler #2

    Hatay da patlama sonrası görüntüler #3

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