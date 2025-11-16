Hatay'da polisten kaçan göçmen kaçakçısı ölümden döndü

- Hatay'da polis ekiplerinden kaçan göçmen kaçakçısının aracı Asi Nehri yatağına uçtu.
- Araçta yaralanan 9 göçmen ve organizatör yakalanarak gözaltına alındı.
- Organizatör, mahkemece tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, içerisinde göçmenlerin bulunduğu otomobili Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi mevkiinde durdurmak istedi.
Polis ekiplerinin ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü kaçmak isterken araç Asi Nehri yatağına uçtu.
9 KİŞİ YAKALANDI
Kazada yaralanan ve Türkiye’de oturma izni olmadığı belirlenen 9 göçmen ve organizatör M.M. yakalandı.
Organizatör, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.