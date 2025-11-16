Abone ol: Google News

Hatay'da polisten kaçan göçmen kaçakçısı ölümden döndü

Hatay'da polis ekiplerinden kaçmak isterken Asi Nehri yatağına uçan otomobildeki 9 kaçak göçmen ve organizatör yakalandı.

Yayınlama Tarihi: 16.11.2025 10:46
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, içerisinde göçmenlerin bulunduğu otomobili Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi mevkiinde durdurmak istedi.

Polis ekiplerinin ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü kaçmak isterken araç Asi Nehri yatağına uçtu.

9 KİŞİ YAKALANDI

Kazada yaralanan ve Türkiye’de oturma izni olmadığı belirlenen 9 göçmen ve organizatör M.M. yakalandı.

Organizatör, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

