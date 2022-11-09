Hatay'da portakal bahçesinde çalışırken kaybolan Fidan, ölü bulundu

Hatay Erzin'de narenciye bahçesinde çalıştığı sırada kaybolan 14 yaşındaki Fidan Tunç, 5 gün sonra başka bir bahçede ölü olarak bulundu.

Hatay'ın Erzin ilçesinde ailesi ile birlikte tarım işçiliği yapan Fidan Tunç, iddiaya göre 5 gün önce bir portakal bahçesinde çalıştığı esnada ortadan kayboldu.

Genç kızın ailesi çevrede yaptığı aramada kızlarına ulaşamayınca kayıp başvurusunda bulundu.

Başka bir bahçede ölü bulundu

Günlerdir jandarma ve AFAD ekibi tarafından dron desteği ile aranan Fidan Tunç, Karahöyük mevkisindeki Botaş yolu üzerinde başka bir narenciye bahçesinde ölü olarak bulundu.

Tunç’un cenazesi, savcının incelemesinin ardından Erzin Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Genç kızın cenazesi, babası Sabri Tunç tarafından teşhis edildikten sonra otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

DHA'nın haberine göre, Fidan Tunç'un ölümü ile ilgili Erzin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.













