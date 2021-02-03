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    Hatay’da Rus ruleti oynayan kişi ağır yaralandı

    Samandağ ilçesinde arkadaşlarıyla oturduğu evde kendisine ait silahla Rus ruleti oynayan kişi ağır yaralandı.
    • İHA
    • 03.02.2021 - 07:00
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 07:06
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    Hatay’da Rus ruleti oynayan kişi ağır yaralandı

    Hatay’ın Samandağ ilçesinde Yeni Mahalle’de bulunan bir evde meydana gelen olayda, Ü.C. isimli şahıs, arkadaşının evinde otururken silahı çıkardı.

    AĞIR YARALANDI

    Silahı eline alan ve içerisinde tek kurşun bulunan silahın tetiğine bastı.

    Beyin kısmından giren kurşunun beynin diğer tarafından çıkması sonucu ağır yaralanan Ü. C. ambulansla kaldırıldığı özel hastanede ameliyata alındı.

    Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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