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- Hatay’da Rus ruleti oynayan kişi ağır yaralandı
Hatay’da Rus ruleti oynayan kişi ağır yaralandı
Samandağ ilçesinde arkadaşlarıyla oturduğu evde kendisine ait silahla Rus ruleti oynayan kişi ağır yaralandı.
- İHA
- 03.02.2021 - 07:00
- Güncelleme : 03.02.2021 - 07:06
Hatay’ın Samandağ ilçesinde Yeni Mahalle’de bulunan bir evde meydana gelen olayda, Ü.C. isimli şahıs, arkadaşının evinde otururken silahı çıkardı.
AĞIR YARALANDI
Silahı eline alan ve içerisinde tek kurşun bulunan silahın tetiğine bastı.
Beyin kısmından giren kurşunun beynin diğer tarafından çıkması sonucu ağır yaralanan Ü. C. ambulansla kaldırıldığı özel hastanede ameliyata alındı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.