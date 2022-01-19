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    Hatay'da sağanak nedeniyle dere taştı

    Samandağ ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Favvar deresi taştı, birçok araç zarar gördü.
    • DHA
    • 19.01.2022 - 04:36
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    Hatay'da sağanak nedeniyle dere taştı

    Hatay'ın Samandağ ilçesinde dün etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

    İlçedeki Favvar deresi, sağanak yağış nedeniyle taştı.

    ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

    Taşkında, dereye yakın yerlerde park halinde bulunan çok sayıda araç zarar gördü.

    Bölgede tehlikeye yol açan taşkın nedeniyle, derenin yanından geçen yol trafiğe kapatıldı. Ekipler taşan dere nedeniyle bölgede çalışma yaptı.

    Hatay da sağanak nedeniyle dere taştı #1

    Hatay da sağanak nedeniyle dere taştı #2


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