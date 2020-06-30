Hatay'da saman balyaları alev alev yandı

Kırıkhan'da istiflenen saman balyaları, bilinmeyen bir nedenle tutuştu.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Özsoğsu Mahallesi'nde, istiflenen saman balyaları tutuştu.

Samanların tutuştuğunu gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Yangına müdahale eden itafiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

BELEDİYE OLAYA EL ATTI

Yangın diğer saman balyalarına ve çevredeki ahırlara sıçramadan söndürüldü. Kimsenin yara almadığı olayda, maddi zarar meydana geldi. Yangına Hatay Büyükşehir Belediyesine ait 2 itfaiye aracı ve Hatay Orman İşletme Şefliğine bağlı 3 arasöz müdahale etti.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.



