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    Hatay'da saman balyaları alev alev yandı

    Kırıkhan'da istiflenen saman balyaları, bilinmeyen bir nedenle tutuştu.
    • İHA
    • 30.06.2020 - 15:41
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    Hatay'da saman balyaları alev alev yandı #1

    Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Özsoğsu Mahallesi'nde, istiflenen saman balyaları tutuştu.

    Samanların tutuştuğunu gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Yangına müdahale eden itafiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

    BELEDİYE OLAYA EL ATTI

    Yangın diğer saman balyalarına ve çevredeki ahırlara sıçramadan söndürüldü. Kimsenin yara almadığı olayda, maddi zarar meydana geldi. Yangına Hatay Büyükşehir Belediyesine ait 2 itfaiye aracı ve Hatay Orman İşletme Şefliğine bağlı 3 arasöz müdahale etti.

    Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

    Hatay'da saman balyaları alev alev yandı #2

    Hatay'da saman balyaları alev alev yandı #3

    Hatay'da saman balyaları alev alev yandı #4

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