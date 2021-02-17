Sanayi sitesindeki bir iş yeri, alevlere teslim oldu. İş yeri sahibi, korku dolu anları anlattı.

Hatay'ın Antakya ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı.

Antakya Yeni Sanayi Sitesi'nde bulunan mobilya iskeletlerinin imalatının yapıldığı iş yeri, henüz bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim oldu.

Yangını fark eden iş yeri sahibi Abdullah Bulut, hemen iş yerindeki çalışma arkadaşlarını uyararak, dışarı çıkmalarını söyledi, ardından itfaiye ekiplerine haber verdi.

İŞ YERİ SAHİBİ YAŞADIKLARINI ANLATTI

Bulut, yangını fark ettiklerinde hemen iş yerinden çıktıklarını belirterek, "İş yerinde çalışıyorduk, hemen arka tarafa seslendim 'iş yerini boşaltın' diye. İş yerinden çıktık, baktık sadece siyah duman yükseliyordu. Hemen ardından bir patlama sesi duyduk. Alevler çatıyı aşmaya başladı.

İtfaiyeyi aradım, daha sonra arkadaşlarımla çekebileceğim eşyaları çekmeye başladım. İtfaiye geldikten sonra onlara da yardımcı olmaya çalıştım. Çok şükür içeride kimse yoktu, ölen ve yaralı olmadı. İçeride bayağı bir malımız vardı kurtarabildiğimizi kurtardık." dedi.

Hatay'da sanayi sitesinde yangın çıktı ViDEO

"NASIL ÇIKTIĞINI BİLMİYORUZ"

Yangın çıkan iş yerinin yanında dükkanı bulunan Ömer Bulut ise alevlerin bir anda yükseldiğini belirterek, “Dışarıya çıktık ve malları boşaltmaya çalıştık. Neyden nasıl çıktığını bilmiyoruz, bize sıçramadı ama komşumuzun zararı oldu." dedi.

Uzun uğraşlar sonucunda söndürülen yangında soğutma çalışması yapıldı.