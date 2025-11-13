Abone ol: Google News

Hatay'da şantiye alanında göçük: Mahsur kalan işçi kurtarıldı

Şantiye alanında yaşanan göçükte mahsur kalarak yaralanan ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan işçi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 13.11.2025 09:28
  • Hatay Antakya'daki bir şantiyede göçük meydana geldi.
  • Mahsur kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
  • Yaralı işçi, ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da korkutan kaza...

Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi’nde devam inşaat çalışmalarında göçük meydana geldi.

İŞÇİ TOPRAK ALTINDA SIKIŞTI

Yaşanan göçükle birlikte toprak altında sıkışan işçi mahsur kaldı.

Yaralı işçiyi fark eden mesai arkadaşları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

BACAĞI KIRILDI

Yaralı işçi, toprak yığınının altından itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bacağı kırılan işçi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

3. Sayfa Haberleri