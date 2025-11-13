Hatay'da şantiye alanında göçük: Mahsur kalan işçi kurtarıldı

- Hatay Antakya'daki bir şantiyede göçük meydana geldi.
- Mahsur kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
- Yaralı işçi, ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.
Hatay'da korkutan kaza...
Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi’nde devam inşaat çalışmalarında göçük meydana geldi.
İŞÇİ TOPRAK ALTINDA SIKIŞTI
Yaşanan göçükle birlikte toprak altında sıkışan işçi mahsur kaldı.
Yaralı işçiyi fark eden mesai arkadaşları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
BACAĞI KIRILDI
Yaralı işçi, toprak yığınının altından itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Bacağı kırılan işçi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.